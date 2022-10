Düsseldorfer distanzieren KSC: Peterson trifft doppelt

Fortuna Düsseldorf hat das Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga mit dem Karlsruher SC für sich entschieden. Die Fortuna setzte sich am Sonntag in Karlsruhe dank einer hohen Effektivität mit 2:0 (2:0) durch. In der Tabelle klettert das Team von Trainer Daniel Thioune auf den sechsten Rang, der KSC kassierte die dritte Pflichtspielniederlage nacheinander und ist nun Zehnter.

Wenige Tage nach dem Aus im DFB-Pokal dauerte es nur acht Minuten, bis der nächste Rückschlag die Karlsruher ereilte. Kristoffer Peterson brachte die Gäste in Führung. Der Schwede war es auch, der den zweiten Treffer erzielte (22.).

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Hausherren vor 18.132 Zuschauern zwar. Ein Treffer sollte ihnen in einer kampfbetonten Partie aber trotz mehrerer Möglichkeiten und insgesamt 11:3 Eckstößen nicht mehr gelingen.

