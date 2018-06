Der parteilose Amtsinhaber oder der CDU-Kandidat? Das Rennen um das Amt des Landrats im Kreis Biberach wird spannend.

Bevor die deutsche Nationalelf am Sonntag um den WM-Titel kämpft, kommt es am Freitag im Biberacher Landratsamt vermutlich zu einem nicht minder spannenden Duell um das höchste politische Amt im Landkreis. 59 Kreisräte sind aufgefordert, den Landrat für die kommenden acht Jahre zu wählen. Außer dem parteilosen Amtsinhaber Heiko Schmid (54) macht sich Matthias Frankenberg (45), CDU-Mitglied und Erster Landesbeamter des Zollernalbkreises in Balingen, Hoffnungen auf das Amt.

Spannend ist die Wahl, weil die Zusammensetzung des neuen Biberacher Kreistags keine eindeutigen Mehrheitsverhältnisse für einen der Bewerber hergibt. Zudem wird hinter den Kulissen seit Wochen mit harten Bandagen um das Amt im wirtschaftlich prosperierenden Landkreis im Herzen Oberschwabens gerungen. Immer wieder taucht dabei in der Debatte und in den Medien der Name eines Mannes auf, der gar nicht zur Wahl steht: der frühere Landrat Peter Schneider (CDU).

Kein „gmähts Wiesle“

Bis Ende März schien die Wiederwahl als Landrat für Heiko Schmid „a gmähts Wiesle“ zu sein, also eine ausgemachte Sache. Einem amtierenden Landrat kommt man in Baden-Württemberg nicht ins Gehege – das gilt,bis auf wenige Ausnahmen, als ungeschriebenes Gesetz. Schaut man allein auf die Fakten, gibt es in Biberach kaum einen Anlass, von dieser Regel abzuweichen: Der Landkreis mit seinen knapp 190000 Einwohnern gilt trotz seiner ländlich geprägten Struktur als einer der Wirtschaftsmotoren im Land, ausgestattet mit besten Zukunftsperspektiven. Das bestätigen Meinungs- und Zukunftsforscher regelmäßig.

Weltfirmen wie Liebherr, Handtmann, Weishaupt oder Boehringer Ingelheim haben hier ihren Sitz oder große Niederlassungen, die Arbeitslosenquote (aktuell 2,5 Prozent) liegt seit Jahren auf Vollbeschäftigungsniveau. Bis auf die derzeit in vielen Kreisen ähnlich kontrovers geführte Debatte um den Fortbestand der eigenen Kliniken gab es in den vergangenen Jahren so gut wie keine großen Konflikte auf kreispolitischer Ebene, und es deuten sich solche im Moment auch nicht an. Eine gute Bilanz also für Heiko Schmid. „Es gibt keinen Grund, die Pferde zu wechseln“, sagt er. Oder doch?

Fast-Verehrung für Provinzfürsten

In den 41 Jahren seit Bestehen des Landkreises Biberach in seiner heutigen Struktur haben seine Bewohner und seine Landräte besonderen Wert auf Tradition und Kreisidentität gelegt. Die Begrüßungstafeln an der Kreisgrenze, der Kreismarsch, die Kreisjugendmusikkapelle sind Zeugnis dafür und wurden zwischenzeitlich vielfach von anderen Kreisen kopiert.

Zur gefühlten Tradition gehörte – zumindest für die CDU – bis 2006, dass sie den Landrat in der oberschwäbischen Parteihochburg stellt. Wilfried Steuer und sein Nachfolger Peter Schneider hatten dieses Amt bisweilen „in der Art eines Provinzfürsten mit hoher Fast-Verehrung durch die Bürger“ ausgeübt, wie der Tübinger Politikprofessor Hans-Georg Wehling sagt, einer der profundesten Kenner der baden-württembergischen Kommunalpolitik. „Die haben immer wieder auch mal ihren regierenden Parteikollegen in Stuttgart die Stirn geboten, wenn es um die Interessen ihres Kreises ging.“

Schneider, bei seinem Landratsabschied bereits CDU-Landtagsabgeordneter, zog es 2006 als Sparkassenpräsident beruflich nach Stuttgart. Mit dem Ulmer IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle schien der passende CDU-Nachfolger bereits gefunden. Der scheiterte jedoch knapp am parteilosen Pfullendorfer Bürgermeister Heiko Schmid, der sich im dritten Wahlgang mit 31:29 Stimmen gegen Sälzle durchsetzte. Ob es daran lag, dass eine Mehrheit des Kreistags einfach einen weiteren CDU-Landrat verhindern wollte, oder an Sälzles Aussage, im Falle einer Wahl nicht in den Landkreis umziehen zu wollen – am Ende war es wohl von allem etwas.

„Für die CDU als jahrelangem Platzhirsch war das ein riesiger Prestigeverlust“, meint Wehling. Kritiker sagen, die Partei und auch Schneider hätten das bis heute nicht verwunden und versuchten nun, das Amt mit dem Bewerber Frankenberg zurück zu holen. In der CDU-Kreistagsfraktion äußert man sich dazu nüchterner. „Ich halte nichts von solchen Allmachtsfantasien vergangener Jahrzehnte“, sagt beispielsweise der Biberacher Finanzbürgermeister Roland Wersch. Die CDU müsse sich ihre Mehrheiten durch eine überzeugende Politik erarbeiten. Auch wenn es darum geht, ihr Mitglied Frankenberg zum Landrat zu wählen. Denn von den 59 Kreisräten gehören „nur“ 25 der CDU an. Landrat wird aber, zumindest in den beiden ersten Wahlgängen, nur der, der die absolute Mehrheit von mindestens 30 Stimmen erhält.

Amtsinhaber Schmid kann darauf bauen, vor allem aus dem Lager von Freien Wählern, SPD, Grüne/ÖDP und der Frauen-Fraktion viele Stimmen zu erhalten. Diese sorgten bereits 2006 maßgeblich für seinen Wahlerfolg. Mit ein Grund dafür, dass so mancher politische Beobachter derzeit einen leichten Vorteil für den amtierenden Landrat sieht. Völlig sicher sein kann sich Schmid indes nicht. Viele neue Gesichter im Gremium und die eine oder andere Unzufriedenheit eines Kreisrats mit seiner Arbeit in den vergangenen acht Jahren oder seiner manchmal etwas impulsiven Art könnten ihn wichtige Stimmen kosten. So hat es in Laupheim und Riedlingen noch nicht jeder verwunden, dass unter einem Landrat Schmid die Kreiskliniken an die Sana AG privatisiert wurden und der Erhalt der Häuser in den genannten Städten auf Dauer unsicher ist. Sieht man allerdings die finanziellen Probleme, die andere Landkreise inzwischen mit ihren Krankenhäusern haben, mag man zweifeln, ob ein Verbleib der Kliniken beim Kreis die bessere Alternative gewesen wäre.

Über das Krankenhaus-Thema bekam Schmid sich auch mit seinem Vorgänger Schneider öffentlich in die Wolle, der sich von Schmid in einem SZ-Interview 2009 nicht nachsagen lassen wollte, dass es in den Kliniken nur deshalb einen „Sanierungsstau“ gebe, weil dort unter Schneider jahrelang nichts gemacht worden sei. „Das konnte ich nicht auf mir und den damals handelnden Personen sitzen lassen“, sagt Schneider noch heute. Auch als der Kreistag 2013 die Fusion der Biberacher Rettungsleitstelle mit jener in Ulm beschließen sollte, intervenierte Schneider, diesmal in seiner Funktion als DRK-Kreisvorsitzender und „im wohlverstandenen Interesse des Landkreises“. Ergebnis: Die Leitstelle blieb in Biberach, und das Verhältnis zwischen Schmid und seinem Amtsvorgänger kann man spätestens seit diesem Zeitpunkt als ein nicht mehr vorhandenes beschreiben. „Man wahrt die Form“, sagt Schneider über gelegentliche Begegnungen.

Aktuell macht das Gerücht die Runde, Schneider versuche mit Telefonanrufen Kreisräte anderer Fraktionen vom CDU-Bewerber Frankenberg zu überzeugen. „Ich kann diesen Quatsch nicht mehr hören“, sagt Schneider auf Anfrage dazu. „Glauben Sie im Ernst, dass sich irgendein Kreisrat von mir sagen ließe, wen er wählen soll?“ Er verfolge die Wahl mit dem Interesse eines normalen Kreisbürgers. „Ich hatte als Landrat eine super Zeit, aber das Thema ist für mich seit acht Jahren durch.“ Auch dass seine Frau seit der Kommunalwahl der CDU-Fraktion des Kreistags angehört, ändere daran nichts. „Sie engagiert sich seit zehn Jahren in der Kommunalpolitik.“

Auch bei den Fraktionsvorsitzenden aus dem Kreistag will keiner von Schneiders angeblichem Telefonwahlkampf wissen. Er telefoniere zwar ab und zu mit ihm, sagt Schemmerhofens Bürgermeister Mario Glaser, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, so wie er auch mit den anderen Abgeordneten des Wahlkreises in Land und Bund telefoniere. Um die Landratswahl sei es dabei nie gegangen. „Und selbst wenn“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Franz Lemli, „ich hielte es für legitim. Jeder darf für seinen Kandidaten kämpfen.“ Dem stimmt sein Kollege Elmar Braun von der Grünen/ÖDP-Fraktion zu und ergänzt: „Ich glaube aber nicht, dass es so war. Es wäre nicht klug von Peter Schneider.“

Matthias Frankenberg selbst scheint von der Debatte ebenfalls genervt. „Ich bin zwar der Kandidat mit CDU-Mitgliedschaft, aber nicht der CDU-Kandidat. Wer die Wahl gewinnen will, muss fraktionsübergreifend überzeugen“, sagt er. Niemand dürfte das besser wissen als Frankenberg selbst, scheiterte er bei der Landratswahl in Tuttlingen 2012 doch knapp am Freien-Wähler-Kandidaten Stefan Bär. Die Initiative, es in Biberach nochmals zu versuchen, habe er selbst ergriffen. Er sei von der dortigen CDU nicht gerufen worden. In Balingen und Tuttlingen, wo Frankenberg zuvor Erster Landesbeamter war, hört man, er sei „eine gute Nummer zwei“ hinter dem jeweiligen Landrat. Ob er auch Nummer eins kann, davon muss er die Kreisräte heute in seiner Bewerbungsrede überzeugen.

Vertrauliche Gespräche

Er wie auch Amtsinhaber Schmid haben in den vergangenen Wochen auf vertrauliche Vier-Augen-Gespräche mit jedem einzelnen Kreisrat gesetzt. Schmid hat den zusätzlichen Vorteil, dass er sich bei öffentlichen Landkreisterminen in Szene setzen kann – und diesen Vorteil hat er in den vergangenen Wochen genutzt. Als Bonus sieht er das aber nicht: „Es würde mir höchstens negativ ausgelegt werden, wenn ich die Termine nicht wahrnehmen würde. Sie gehören schließlich zum Amt.“

Wen sie wählen wollen, sagen im Vorfeld nur ganz wenige Kreisräte offen. „Fachlich verfügen beide über die notwendigen Qualifikationen“, heißt es meist diplomatisch. Den Ausschlag dürfte damit für so manchen die Persönlichkeit des jeweiligen Bewerbers geben und ob er es schafft, eine Begeisterung für seine Arbeit und Ziele zu entfachen.