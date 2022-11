Duell gegen den KSC: Kaiserslautern will „Trend fortsetzen“

Mit 23 Punkten nach 15 Spielen geht Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern mit Selbstvertrauen in das Südwestderby gegen den Karlsruher SC am Dienstag (18.30 Uhr/Sky). „Der KSC wird uns alles abverlangen. Wir werden nochmal versuchen, Vollgas zu geben und alle mitzureißen. Wir können mit breiter Brust in das Spiel gehen und wollen unseren positiven Trend mit zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen fortsetzen“, sagte Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster am Montag.

Während Kapitän Jean Zimmer nach einer Gelb-Sperre wieder spielberechtigt ist, muss Schuster am Dienstag auf Erik Durm verzichten, der in Bielefeld seine fünfte Gelbe Karte sah. Anas Bakhat fehlt verletzt, Hendrick Zucks Mitwirken ist nach Krankheit noch fraglich. Kevin Kraus steht nach auskurierter Sprunggelenksverletzung wieder eine Option. Im letzten FCK-Heimspiel des Jahres wird das Fritz-Walter-Stadion erneut gut besucht sein. Bis Montagnachmittag waren 42 000 Tickets für die Partie verkauft.

Die Tabelle der 2. Bundesliga

Daten zum Spiel

© dpa-infocom, dpa:221107-99-419616/2