„Druffdrugga“: Ampelschalter mit Äffle und Pferdle in Ulm

„Druffdrugga“: Ein Ampelschalter mit den schwäbischen Figuren Äffle und Pferdle sorgt nun in Ulm für Verkehrssicherheit. Ein Mitarbeiter der Stadt hat bei einer Firma den gelben Ampelschalter in zweifacher Ausführung mit den Umrissen der beliebten TV-Figuren dekorieren lassen, wie eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag sagte. Wie an herkömmlichen Schaltern ist daran zwar auch ein „Bitte drücken“ zu lesen, doch darunter wird die Gebrauchsanweisung durch ein schwäbisches „Druffdrugga“ ergänzt.

Ein Mitarbeiter der Stadt sei auf die Idee gekommen, den Schalter an einer neuen Ampel bei der Ulmer Herdbrücke mit Figuren zu verzieren, sagte die Sprecherin. In der Vergangenheit habe es immer wieder Forderungen gegeben, entweder den Ulmer Spatzen oder Äffle und Pferdle in Fußgängerampeln zu zeigen. Da das aus Sicht der Stadt aber nicht der Verkehrssicherheit gerecht wird, sei der neue Schalter ein „kleiner Kompromiss“.

Der „Pferdle & Äffle-Club“ wertet die Neuerung an den beiden gegenüberliegenden Ampeln in Ulm als „Teilerfolg“, wie Klaus Winter sagte. Er ist einer der Vorsitzenden des Fanclubs und spricht sich bisher vergeblich dafür aus, dass auch Lichtsignale der Ampeln statt grüner und roter Standardsymbole die Zeichentrickfiguren zeigen dürfen. In der Ulmer Initiative sieht er zwar noch keine „Signalwirkung“ im Wortsinn - wohl aber ein Fortschritt.