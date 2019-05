Bei einer Razzia haben Drogenfahnder der Polizei 22 Wohnungen im Schwarzwald-Baar-Kreis durchsucht - darunter in Villingen-Schwenningen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, wurden bei der Aktion am Mittwoch mehrere Hundert Gramm Marihuana sowie Schusswaffen, Messer und Wurfsterne, mehr als 30 Mobiltelefone sowie Computer sichergestellt. Fahnder entdeckten auch eine komplette Aufzuchtanlage von Cannabis-Pflanzen. Es gab keine Festnahmen.

