Weil am Rhein (dpa/lsw) - Auf frischer Tat hat die Polizei vier Drogenhändler in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ertappt. Diese wollten gerade ein Geschäft mit 25 Kilogramm Haschisch abwickeln, als die Beamten zuschlugen. Den Marktwert der Ware schätzte die Polizei am Freitag auf 250 000 Euro. Die Festnahme war bereits am Mittwochabend erfolgt. Bei den Verdächtigen, die inzwischen in Untersuchungshaft sitzen, stellte die Polizei eine Waffe und Munition sicher.