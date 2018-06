Drogen von Fremden angenommen: Feiernde landen in Notaufnahme

Drei Menschen sind in Balingen (Zollernalbkreis) wegen heftiger Reaktionen auf unbekannte Drogen in die Notaufnahme eingeliefert worden. Fremde hatten der Gruppe, die in der Nacht zum Dienstag gemeinsam in einer Gaststätte feierte, nach Polizeiangaben mehrere selbst gedrehte Zigaretten angeboten. Nach dem Rauchen wurden die 32 und 48 Jahre alten Frauen bewusstlos, bei einem 37-Jährigen lösten die Drogen Panikattacken und Orientierungsstörungen aus. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Von den ursprünglichen Besitzern der Betäubungsmittel fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei ermittelt gegen alle Beteiligten.

