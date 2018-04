Bei einer Razzia in Flüchtlingsunterkünften bei Freiburg hat die Polizei am Mittwoch mehrere mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Zehn von ihnen kämen vor den Haftrichter, teilten die Beamten mit. Ermittelt werde gegen insgesamt 24 Personen im Alter von 18 Jahren bis 38 Jahren wegen illegalen Drogenhandels. Die Verdächtigen stammten überwiegend aus dem afrikanischen Gambia. Sie sollen Rauschgift an Minderjährige verkauft haben. Bei der Razzia sei Beweismaterial sichergestellt worden. Durchsucht hatten die Beamten am Mittwochmorgen Flüchtlingsunterkünfte und Wohnungen im Kreis Emmendingen bei Freiburg sowie in Rheinfelden im Kreis Lörrach.

Pressemitteilung