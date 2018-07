Drogen beschlagnahmt: 43-Jähriger in Untersuchungshaft

Esslingen (dpa/lsw)- Ermittler haben bei einer Wohnungsdurchsuchung in Esslingen mehrere Kilogramm Marihuana beschlagnahmt und einen 43-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchsuchten die Ermittler am Dienstag vergangener Woche eine Wohnung in Esslingen, in der der Mann offenbar seit einiger Zeit ohne Aufenthaltserlaubnis lebte. Dort fanden sie mehrere Beutel mit über 3,7 Kilogramm Marihuana, eine geringe Menge Kokain und über 1000 Euro mutmaßliches Dealergeld. Außerdem beschlagnahmten die Ermittler eine Schreckschusspistole.

