Bei Pforzheim stirbt ein 59-jähriger Lkw-Fahrer nach einem schlimmen Unfall. Fast noch schockierender: Gaffer sollen allen Anstand verloren haben. Doch das Rote Kreuz widerspricht.

Die Polizei kritisierte das Verhalten von Schaulustigen, die sich einem Rettungswagen näherten, in dem ein Fahrer behandelt wurde. Sie hätten sogar die Tür geöffnet, um den Verletzten aus der Nähe betrachten und möglicherweise auch fotografieren zu können.

Der DRK Kreisverband Pforzheim-Enzkreis widerspricht. Es habe zwar Gaffer gegeben, diese hätten aber nicht versucht, den Rettungswagen zu öffnen.

Die Polizei hielt am Morgen an ihrer Darstellung vom Mittwoch jedoch zunächst. Wie ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe am Donnerstagmorgen sagte, hatte eine Rettungsassistentin an der Unfallstelle einem Beamten von diesem Vorfall berichtet. Die Polizei will nun klären, wie genau sich der Vorfall an dem Rettungswagen zugetragen hat. Auf Nachfrage von Schwäbische.de erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe, dass auch die Möglichkeit bestünde, dass die Tür des Rettungswagens von innen geöffnet wurde. Auf jeden Fall sei es Schaulustigen jedoch gelungen, in das Innere des Fahrzeugs zu blicken.

Da die Rettungskräfte „alle Hände voll zu tun hatten“, sei es nicht gelungen, die Personen vor Ort festzustellen, hieß es. Bislang hätten sich auch keine Zeugen dazu gemeldet, sagte der Polizeisprecher. Beamte hatten gegen Gaffer Platzverweise ausgesprochen, als diese durch die Unfallstelle liefen, um Fotos und Videos zu machen.

Die Polizei will nun klären, wie genau sich der Vorfall an dem Rettungswagen zugetragen hat. Laut DRK-Sprecherin Kneis könnte es während der Rettungsarbeiten möglicherweise zu einem Missverständnis gekommen sein.

Bei dem Unfall war am Mittwoch ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer auf der Autobahn 8 Stuttgart-Karlsruhe bei Pforzheim getötet worden. Der Mann sei mit seinem Sattelzug am Stauende auf ein Lastwagengespann aufgefahren, teilte die Polizei in Karlsruhe mit.

Er wurde im Fahrerhaus eingeklemmt und starb an der Unfallstelle. Die Zugmaschine des vorderen Lastwagens kippte durch den Aufprall um. Deren Fahrer konnte sich selbst befreien und kam verletzt in eine Klinik.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Autobahn. Es bildete sich in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung rund 160.000 Euro.