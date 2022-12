Driving Home for Christmas: Tipps vom ADAC für eine freie Fahrt zum Fest mit der Familie

Chris Rea hat die weihnachtliche Heimfahrt zum Weihnachtshit gemacht. Doch ganz so leicht ist das nicht immer. Mindestens genauso ein Klassiker wie „Driving Home for Christmas“ ist Stau auf der Autobahn vor dem Fest.

Der ADAC schätzt, dass in Baden-Württemberg vor allem diese Strecken besonders voll sein werden:

A5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn

A7 Würzburg -Ulm – Füssen

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München

A81 Stuttgart – Singen

Großraum Stuttgart

Wer trotzdem rechtzeitig ankommen möchte, sollte also ein wenig Puffer einplanen. Der Wunsch nach freier Fahrt könnte zum Fest gelingen, wenn die Heimkehrenden zeitlich flexibel sind.

Vor allem am Freitag, 23. Dezember, wird es laut dem ADAC abends voll auf den Straßen. Am 24. und 25. sei es eher ruhig, bevor die Menschen am 26. Dezember wieder aufbrechen würden.