Fußball-Drittligist Karlsruher SC will nach dem 0:1 im Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern Wiedergutmachung betreiben. Trainer Alois Schwartz hat das Ziel für das Spiel am Samstag (14.00 Uhr) bei Sportfreunde Lotto klar vorgegeben: „Wir sind auswärts an der Tabellenspitze und das wollen wir auch nach diesem Spiel bleiben“, sagte Schwartz am Donnerstag.

Hoffnung, dass sich sein Plan bei den Westfalen umsetzen lässt, schöpft der Coach des Tabellenzweiten aus der Reaktion seiner Mannschaft unter der Woche auf dem Trainingsplatz. Es sei wichtig gewesen, „sich nicht zu beweihräuchern und die Ausreden zu suchen. Sondern eben keine zu haben und zu wissen, dass wir an diesem Tag nicht alles abgerufen haben“, betonte der 51-Jährige.

Ob Schwartz seine Startelf ändert, ließ er offen. Ausschließen wollte er es jedoch nicht. „Es kann auch sein, dass wir personell oder im System was ändern, um wieder in die Spur zu kommen“, sagte er. Ein Fragezeichen steht hinter Burak Camoglu, der unter der Woche eine Magen-Darm-Erkrankung hatte. Ausfallen werden weiter Martin Röser (Rippenbruch) und Justin Möbius (Beckenverletzung).

KSC-Spielplan