Von Deutsche Presse-Agentur

Mit einer falschen Todesanzeige ist in Schwaben ein Schüler gemobbt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war am vergangenen Freitag eine Traueranzeige in einer Zeitung erschienen, in der der angebliche Tod des 13 Jahre alten Schülers mitgeteilt wurde.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein 14 Jahre alter Mitschüler einer Schule in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) die Anzeige aufgegeben haben.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Jugendlichen wurden nach Angaben der Polizei Beweismittel ...