Drittliga-Tabellenführer Osnabrück patzt überraschend

Der Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück hat gegen die SG Sonnenhof Großaspach überraschend die erste Niederlage seit knapp fünf Monaten kassiert. Die Niedersachsen verloren am Freitagabend zum Auftakt des 23. Spieltages 0:2 (0:1). Die Tore für die abstiegsbedrohten Baden-Württemberger schossen Michael Vitzthum (13. Minute) und Zlatko Janjic (54.). Marcos Alvarez verschoss für die unglücklichen Osnabrücker vor 10 000 Zuschauer zudem einen Handelfmeter (28.).

Die zuvor einzige Saison-Niederlage hatte das Team von Trainer Daniel Thioune Mitte September 2018 gegen den Tabellenzweiten Karlsruher SC (0:1) kassiert. Trotz der zweiten Niederlage in dieser Spielzeit ist der VfL, der am kommenden Wochenende zum Derby bei Preußen Münster antreten muss, an diesem Spieltag nicht von der Tabellenspitze zu verdrängen. Großaspach verließ durch den unerwarteten Sieg zumindest für eine Nacht mit nun 24 Punkten die Abstiegsplätze. Zuletzt hatten die Süddeutschen am 11. November gegen Münster (3:1) ein Ligaspiel gewonnen.

