Drittes Spiel, drittes Remis: Mannheim 1:1 in Magdeburg

Der SV Waldhof Mannheim hat auch das dritte Spiel der jungen Fußball-Drittliga-Saison mit einem Unentschieden beendet. Beim 1. FC Magdeburg erkämpfte sich der Aufsteiger am Mittwochabend ein 1:1 (1:1), bleibt damit aber weiterhin sieglos. Vor 14 166 Zuschauern in der MDCC-Arena ging der Zweitliga-Absteiger durch Sören Bertram (29.) in Führung, Mannheims Valmir Sulejmani (44.) erzielte noch vor der Pause den 1:1-Ausgleich (44.) für die Gäste.

In der ersten Halbzeit zeigten die Mannheimer eine couragierte und mutige Vorstellung. Nach der Pause hatten die Magdeburger ein deutliches Übergewicht und SVW-Torhüter Markus Scholz bewahrte seine Mannschaft mit einigen Parade vor der ersten Saisonniederlage.