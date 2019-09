Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim steht dicht vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions Hockey League. Die Mannheimer gewannen am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den polnischen Meister GKS Tychy locker mit 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) und schoben sich mit acht Punkten vorerst an die Tabellenspitze der Gruppe F vor Djurgarden Stockholm (6) und Vienna Capitals (3).

Vor 7752 Zuschauern in der SAP Arena erzielten David Wolf (8. Minute), Ben Smith (13.), Cody Lampl (16.), Sinan Akdag (20.) und Jan-Mikael Järvinen (49.) die Tore für den Gastgeber. Die Mission Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga beginnt für das Team von Trainer Pavel Gross am 13. September mit einem Auswärtsspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers.

