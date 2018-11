Dressurreiterin Werth gewinnt in Stuttgart auch im Weltcup

Isabell Werth hat ihre Erfolgsserie beim internationalen Reitturnier in Stuttgart mit einem Sieg in der Weltcup-Prüfung fortgesetzt. Die 49 Jahre alte Dressurreiterin aus Rheinberg gewann am späten Samstagnachmittag überlegen in der Kür. Für den Ritt mit ihrer Stute Bella Rose erhielt Werth eine Wertung von 85,710 Prozent. Für den Sieg in Stuttgart erhält sie keine Punkte für das Weltcup-Ranking, da sie als Titelverteidigerin automatisch qualifiziert ist.

Auf Platz zwei ritt Dorothee Schneider aus Framersheim mit Sammy Davis jr. (81,840). Knapp dahinter folgte Helen Langehanenberg aus Billerbeck mit Damsey (81,470). Schneider übernahm mit dem zweiten Platz bei der dritten von zehn Stationen der Westeuropa-Liga die Führung im Weltcup-Ranking.

Werth hatte bereits am Samstagmorgen mit ihrem Zweitpferd Emilio im Grand Prix gewonnen. Mit 77,739 Prozent lag die 49-Jährige klar vor Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Zaire (74,478). Am Vortag hatte Werth bereits in der Weltcup-Qualifikation einen Grand Prix mit Bella Rose für sich entschieden.

