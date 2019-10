Dresdner Volleyballerinnen kassieren zweite Niederlage

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben am zweiten Bundesliga-Spieltag die zweite Niederlage kassiert. Sie verloren beim deutschen Meister Allianz MTV Stuttgart mit 0:3 (23:25, 22:25, 14:25). Zuvor hatten sie sich gegen Potsdam mit 1:3 geschlagen geben müssen. Das Spiel in Stuttgart war vor 2022 Zuschauern in den ersten beiden Sätzen bis zum Schluss umkämpft. Im dritten Durchgang schlichen sich bei den Dresdnerinnen, bei denen Kapitän und Zuspielerin Mareen von Römer gesundheitlich angeschlagen in die Partie gegangen war, zu viele Fehler ein. Nach 76 Minuten verwandelten die Gastgeberinnen den ersten Matchball. Als wertvollste Spielerin wurde beim DSC Libera Lenka Dürr geehrt.

