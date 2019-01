Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden steht nur drei Tage nach der bitteren 3:4-Niederlage gegen Bielefeld bereits wieder unter Druck. „Ich glaube, wir schütteln uns immer noch. Trotzdem sind wir im Leistungssport und da heißt es, so was schnell zu verarbeiten und sich so auszurichten, dass wir wieder stark sind“, sagte Cheftrainer Maik Walpurgis am Donnerstag.

Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) tritt seine Elf beim FC Heidenheim an. Will sich Dresden während der Rückrunde nicht weiter in Richtung Tabellenkeller orientieren, sollte die Partie beim Tabellen-Sechsten nicht verloren werden. Dynamo ist derzeit Zehnter und hat zwölf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Verzichten müssen die Sachsen aber vorerst auf Kapitän Marco Hartmann aufgrund einer Rot-Sperre. Außerdem fehlen Patrick Möschl, Patrick Wiegers und Niklas Kreuzer. Lucas Röser ist aufgrund eines Infekts noch fraglich.

