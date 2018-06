Dreimillionster Besucher in Reinhold Würths Kunsthalle

In der Kunsthalle des Milliardärs, Unternehmers und Mäzens Reinhold Würth (81) in Schwäbisch Hall ist am Mittwoch der dreimillionste Besucher begrüßt worden. Der Mann aus Österreich schaute sich die Ausstellung „Picasso und Deutschland“ an, die seit Anfang April und bis zum 18. September in dem Museum über der historischen Altstadt gezeigt wird. Die eintrittsfreie Kunsthalle besteht seit 15 Jahren, die erste Ausstellung mit mehr als 100 000 Besuchern war 2007 „Edvard Munch - Zeichen der Moderne“. Auch „Niki de Saint Phalle - Spiel mit mir“ 2011 sei ein „echter Renner“ gewesen, hieß es. „Mexicanidad“ mit Werken von Frida Kahlo und anderen war 2012 ebenfalls außerordentlich gut besucht. Ebenso wie „Moderne Zeiten“ 2014/15 mit Werken der Nationalgalerie Berlin.

