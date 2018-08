Ein Kleinkind ist in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das dreijährige Mädchen sei am Sonntagabend hinter einem parkenden Auto auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Montag mit. Eine 57 Jahre alte Frau erfasste das Kind mit ihrem Wagen. Das Mädchen kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Pressemitteilung der Polizei