Ein 57-Jähriger hat in Karlsruhe mit seinem Wagen einen dreijährigen Jungen angefahren und leicht verletzt. Der Mann habe offenbar eine rote Ampel übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Kind hatte demnach gerade mit seinem Laufrad die Straße überquert, als es von dem Auto erfasst und zu Boden geworfen wurde. Hinter dem Jungen sei seine hochschwangere Mutter über die grüne Fußgängerampel gelaufen. Die Frau blieb bei dem Unfall am Montagnachmittag aber unverletzt. Rettungskräfte brachten den Dreijährigen zur Behandlung in eine Klinik.

Mitteilung der Polizei