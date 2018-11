Ein drei Jahre alter Junge ist in Friedrichshafen (Bodenseekreis) von einem Auto überrollt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt das Kind dabei aber nur leichtere Verletzungen. Der Dreijährige war am Montag mit seiner Mutter und seinem fünf Jahre alten Bruder unterwegs gewesen. Der Junge wollte demnach seinem älteren Bruder über einen Fußgängerüberweg folgen. Eine 80 Jahre alte Autofahrerin übersah den Dreijährigen jedoch, weil er durch den Kinderwagen, den seine Mutter schob, verdeckt war. Daraufhin wurde der Junge von dem Auto erfasst, zu Boden gestoßen und überrollt.

