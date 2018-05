Ein dreijähriger Junge ist in Wernau (Kreis Esslingen) aus einem Fenster rund sechs Meter in die Tiefe gefallen. Er verletzte sich bei dem Sturz am Montagabend schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Fenster war nach Erkenntnissen der Polizei zum Lüften geöffnet. Die Mutter sei nur kurz aus dem Raum gegangen, weil ein anderes Kind nach ihr gerufen habe. Der Junge muss demnach auf die Fensterbank geklettert und dann hinausgefallen sein.

Mitteilung der Polizei