Dreijähriger läuft ohne Schuhe Richtung Kindergarten

Alleine und ohne Schuhe hat sich ein Dreijähriger in Wehr (Kreis Waldshut) morgens auf den Weg zum Kindergarten gemacht. Die Mutter hatte ihren Sohn am Dienstagmorgen gerichtet und im Haus noch schnell etwas geholt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als sie zurückkam, war der Junge losgelaufen. Er hatte sich selbstständig auf den Weg gemacht. Seine Schuhe hatte er, trotz der eindeutigen Anweisung der Mutter, nicht angezogen. Der Weg endete in einer Arztpraxis. Dort tauchte der Dreijährige mit durchnässten Socken auf. Die Polizei fuhr die Mutter, die ihren Sohn bereits vermisst hatte, zur Arztpraxis und führte so Mutter und Kind wieder zusammen.

Pressemitteilung