Ein dreijähriger Junge ist beim Spielen aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Heidelberg gestürzt. Das Kind überlebte den etwa vier Meter tiefen Fall - und erlitt lediglich eine Platzwunde, wie die Polizei am Sonntag mitteile. Demnach hatte der Junge das Fenster am Samstag selbstständig geöffnet. Beim Eintreffen der Polizei waren bereits der Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort. Zur weiteren Beobachtung wurde der Junge eine Nacht stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Mitteilung der Polizei