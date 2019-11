Dreifachmord-Prozess: Hauptangeklagten-Tochter in Vernehmung

Rund 9100 Gambier leben in Baden-Württemberg, so viele wie in keinem anderen Bundesland. 3000 von ihnen müssten rein rechtlich sofort ausreisen, weitere 4200 sind noch im laufenden Asylverfahren oder haben gegen dessen Ausgang geklagt. Seit 2016 wurden rund 600 Menschen aus Gambia abgeschoben.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) kündigte Ende 2018 an, er wolle die Zahl an Abschiebungen deutlich erhöhen. Warum das leichter gesagt als getan ist, was die Gründe sind und welche Lösungen es geben könnte, stand im Mittelpunkt eines Besuchs ...