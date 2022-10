Drei Wechsel unter VfB-Coach Wimmer, Bochum baut auf Stöger

Im ersten Spiel nach der Trennung von Coach Pellegrino Matarazzo versucht der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit drei Veränderungen den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga einzufahren. Gegen Schlusslicht VfL Bochum fehlen Serhou Guirassy, der beim 0:1 gegen den Spitzenreiter 1. FC Union Berlin die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, und Atakan Karazor (fünfte Gelbe Karte). Hiroki Ito nimmt zunächst auf der Bank Platz. Neu in der Startelf sind Borna Sosa, Enzo Millot und Luca Pfeiffer. Betreut wird der Vorletzte in der wegweisenden Partie von Interimstrainer Michael Wimmer.

Gegner Bochum wechselt im Vergleich zum ersten Erfolgserlebnis in dieser Bundesliga-Saison gegen Eintracht Frankfurt (3:0) einmal. Anstelle von Patrick Osterhage beginnt der zuletzt krank fehlende Kevin Stöger im Mittelfeld.

