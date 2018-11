Drei Verletzte und Millionenschaden nach Feuer in Druckerei

Bei einem Brand in einer Pforzheimer Druckerei sind drei Menschen verletzt worden. Es enstand ein Millionenschaden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge kam es kurz vor Ausbruch des Feuers am frühen Montagabend zu einem explsoionsartigen Knall in einer Maschine, die sofort Feuer fing. Als die drei Mitarbeiter versuchten, die Flammen zu löschen, erlitten sie eine Rauchgasvergiftung und wurden ins Krankenhaus gebracht. Acht Einsatzwagen und rund 40 Feuerwehrleute rückten an, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt vermutet.

Pressemitteilung Polizei