Drei Verletzte nach Zusammenstoß von Autos auf nasser Straße

Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf nasser Straße in Ludwigsburg leicht verletzt worden. Ein 21-Jähriger fuhr am Samstagabend mit seinem Wagen in Ludwigsburg, als er wegen der Nässe gegen einen Randstein stieß, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß mit einem Auto zusammen. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt, ebenso wie der 51 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und seine 23 Jahre alte Beifahrerin. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Pressemitteilung