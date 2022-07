Drei Verletzte nach Explosion bei Gartenparty

Drei Frauen sind bei der Explosion einer Ethanol-Flasche auf einer Gartenparty verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Zu der Explosion in Weil der Stadt (Landkreis Böblingen) kam es, weil ein Mann einen Ethanol-Brenner befüllen wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 38-Jährige bemerkte nicht, dass dieser noch brannte. Die Ethanol-Flasche fing Feuer und explodierte. Rettungskräfte brachten die 33, 45 und 66 Jahre alten Frauen am späten Freitagabend in verschiedene Krankenhäuser. Neben Feuerwehr und Polizei war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220709-99-963738/2