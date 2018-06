Bei einer Schlägerei in Karlsruhe sind drei junge Männer durch Messer und Knüppel verletzt worden. Ein 13-Jähriger war in der Nacht zum Samstag von einer Gruppe geschlagen und mit einem Messer attackiert worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weshalb Streit ausgebrochen war, war zunächst unklar. Als zwei 23 und 24 Jahre alte Männer dem Opfer zur Hilfe eilten, wurden auch sie mit einem Messer und zudem mit Knüppeln angegriffen. Sie erlitten Stichverletzungen, einer brach sich das Handgelenk. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest, geht aber von weiteren Beteiligten aus.

Mitteilung der Polizei