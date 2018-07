Stuttgart (dpa/lsw) - Bei der Kollision zweier Autos sind drei Frauen am Dienstagabend in Stuttgart verletzt worden, eine 70-Jährige darunter schwer. Sie war aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das zweite Auto gerast. Dessen 44 Jahre alte Fahrerin sowie die ebenfalls 70-jährige Beifahrerin wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Der Schaden beträgt demnach etwa 40 000 Euro.