Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Fichtenau (Kreis Schwäbisch Hall) sind zwei Bewohner und eine weitere Frau verletzt worden. Das Feuer war am Mittwoch im Erdgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr musste einen 53 Jahre alten Bewohner schwer verletzt aus dem Gebäude retten. Eine 50 Jahre alte Bewohnerin und eine 62 Jahre alte Frau wurden leicht verletzt - sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Ob die 62-Jährige zu Besuch dort war oder zur Hilfe gekommen war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 000 Euro.

Meldung der Polizei