Tettnang/Friedrichshafen (dpa/lsw) - Drei Menschen sind bei einem Autounfall in Tettnang im Bodenseekreis auf schneeglatter Straße verletzt worden. Eine 55 Jahre alte Frau kam schwer verwundet in eine Klinik, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Friedrichshafen sagte. Eine 20-Jährige war am späten Montagabend mit ihrem Auto frontal in einen Wagen auf der Gegenfahrbahn gerutscht. Dabei wurden sie sowie der 53 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos leicht verletzt.