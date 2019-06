Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf A8: Zehn Kilometer Stau

Bei einem Auffahrunfall sind auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München bei Leonberg drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 27-Jähriger krachte bei stockendem Verkehr trotz eines Ausweichversuchs zunächst in das Auto eines 55-Jährigen und kollidierte anschließend auf der Nebenspur noch mit dem Wagen eines 45-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der Wagen des 45-Jährigen krachte in der Folge noch gegen die Hinterachse eines Lastwagens, bevor er auf dem Grünstreifen liegenblieb.

Der 27-Jährige und der 55-Jährige erlitten leichte Verletzungen, die 44 Jahre alte Beifahrerin im Auto des 45-Jährigen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung München kurzzeitig voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von etwa zehn Kilometern Länge. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf mehr als 30 000 Euro.