Drei Tote bei Autounfall in Oberschwaben

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Oberschwaben sind am Freitag drei Menschen gestorben. Ein vierter Insasse sei bei dem Unfall auf der Kreisstraße 7941 nahe Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ob Lebensgefahr bestand, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar.

