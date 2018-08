Drei Top-Florettfechterinnen verlassen Tauberbischofsheim

Die deutschen Top-Florettfechterinnen Leonie Ebert, Anne Sauer und Carolin Golubytskyi verlassen den FC Tauberbischofsheim und schließen sich zur neuen Saison dem benachbarten Fechtclub Werbach im baden-württembergischen Main-Tauber-Kreis an. „Diese Entscheidung wurde aus sportlicher Sicht getroffen“, teilten sie am Dienstag mit. Das Trio strebt die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio an. Ihre Trainingseinheiten werden sie allerdings weiter in Tauberbischofsheim absolvieren.

Hintergründe für den Vereinswechsel von Ebert, Sauer und Golubytskyi wurden nicht offenbart. Allerdings gab es in der Vergangenheit am Stützpunkt Tauberbischofsheim Ärger um die Entlassung des früheren italienischen Bundestrainers Andrea Magro, mit dem sich die Fechterinnen solidarisiert hatten. Zudem waren von Tauberbischofsheimer Fechterinnen Vorwürfe der sexuellen Belästigung durch einen Trainer laut geworden.

