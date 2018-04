Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen in Heidelberg sind vier Menschen verletzt worden - drei davon schwer. Der Rettungswagen war am Mittwoch im Einsatz an einer Einmündung mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Über den Unfallhergang und das Alter der Verletzten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

