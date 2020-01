Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß in Mannheim schwer verletzt worden. Eine 55 Jahre alte Autofahrerin hatte nach eigenen Angaben am Mittwochabend einen Hustenanfall und geriet so mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dabei stieß sie mit einem anderen Wagen zusammen. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für etwa drei Stunden voll gesperrt.

Pressemitteilung