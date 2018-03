Drei Prozent mehr für Beschäftigte der Energiebranche

Für die rund 17 000 Beschäftigten der Stromanbieter in Baden-Württemberg hat die Gewerkschaft Verdi ein Gehaltsplus von drei Prozent ausgehandelt. Man habe sich in der vierten Verhandlungsrunde am Montagabend geeinigt, teilte der Verdi-Landesbezirk am Dienstag mit.

Der Tarifvertrag hat demnach eine Laufzeit von 14 Monaten, Auszubildende erhalten 70 Euro mehr pro Monat, das Urlaubsgeld steigt um neun Prozent. Davon betroffen sind außer dem Karlsruher Energiekonzern EnBW rund 20 weitere Unternehmen im Land.

„Wir haben eine deutliche Reallohnsteigerung für die Beschäftigten erreicht“, bilanzierte Verdi-Verhandlungsführer Stefan Hamm. „Und 70 Euro mehr im Monat für die Auszubildenden sind ein echtes Pfund für den Wettbewerb um die besten Köpfe.“

Mitteilung von Verdi