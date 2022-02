Drei Oberbürgermeisterwahlen im Südwesten

Bei Oberbürgermeisterwahlen in Heilbronn, Kehl (Ortenaukreis) und Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) können die Bürger am Sonntag (ab 8.00 Uhr) die Rathausspitze bestimmen. Bis 18 Uhr dürfen sie ihre Stimmen abgeben. Sollte kein Kandidat im ersten Anlauf die nötige Mehrheit von mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen bekommen, findet am 20. Februar eine Neuwahl statt. Dafür sind neue Bewerbungen möglich.

In Heilbronn stellt sich Amtsinhaber Harry Mergel (SPD) zur Wiederwahl. Der 65-Jährige sitzt seit 2014 auf dem Chefsessel im Rathaus. Herausforderer sind Raphael Benner (61), der die AfD-Fraktion im Gemeinderat leitet, und die selbstständige Logopädin Katharina Mikov (36, parteilos). Rund 89 000 Bürgerinnen und Bürger sind nach Angaben der Stadtverwaltung wahlberechtigt.

Anders als Mergel tritt Andreas Hesky (parteilos) in Waiblingen nicht mehr an. Sebastian Wolf (CDU), erster Bürgermeister in Ehingen, bewirbt sich um seine Nachfolge. Der 40-Jährige ist der einzige Kandidat, braucht aber dennoch mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen. Wahlberechtigt sind 41 917 Waiblinger und Waiblingerinnen.

In Kehl (Ortenaukreis) tritt Oberbürgermeister Toni Vetrano (CDU) nach einer Amtszeit von acht Jahren ebenfalls nicht mehr an. Auf den Stimmzetteln stehen vier parteiunabhängige Bewerber - allerdings will die Politologin und Heilpraktikerin Susanne Hildebrandt nicht mehr kandidieren. Weil die 58-Jährige ihre Bewerbung zu spät zurückziehen wollte, bleibt ihr Name nach Angaben der Kommune auf den Zetteln stehen.

Bei ihren Kandidaturen belassen es indes der Gesundheits- und Krankenpfleger Wolfram Britz (53) aus Kehl, der Erste Beigeordnete der Stadt, Thomas Wuttke (44), und Anemone Bippes (49), Geschäftsführerin aus Baden-Baden. Sie stellen sich dem Votum der

28 922 Wahlberechtigten.

Bürgermeisterwahlen finden in Baden-Württemberg in der Regel unabhängig von der Wahl des Gemeinderats statt. Nur in kreisfreien Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern - Stadtkreise genannt - und sogenannten Großen Kreisstädten ab 20 000 Einwohnern werden die Rathauschefs als Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin bezeichnet.

© dpa-infocom, dpa:220205-99-991077/2

