Drei Monate nach OP: VfB-Stürmer Kalajdzic wieder am Ball

Stürmer Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart hat knapp drei Monate nach seiner Schulter-Operation zumindest wieder leichtes Training mit dem Ball aufgenommen. Ein kurzes Video, das der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bei Twitter postete, zeigt den Österreicher bei einer lockeren Einheit mit Reha-Trainer Martin Franz. Kalajdzic hatte sich beim Auswärtsspiel bei RB Leipzig (0:4) am 20. August verletzt und fehlt den Schwaben noch bis Jahresende. Am ersten Rückrunden-Spieltag bei der SpVgg Greuther Fürth (8. Januar) will der 24 Jahre alte Nationalspieler wieder dabei sein.

