Unbekannte haben in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) einen drei Meter großen sogenannten Osterbogen gestohlen. Die Diebe hätten den Osterschmuck zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag vom Gänsmarktbrunnen entwendet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es handele sich um einen Metallbogen, der mit Buchs und einer gelben Girlande umwickelt ist. Der Wert des Bogens liegt demnach bei etwa 250 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

