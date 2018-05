Mehrere Männer haben bei einer nächtlichen Schlägerei in Karlsruhe drei Menschen verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Verdächtigen die von ihnen angegriffene Gruppe - zwei Männer und zwei Frauen - am Samstag gegen 23.30 Uhr angesprochen, beschimpft und schließlich drei von ihnen attackiert. Zwei 23 und 24 Jahre alte Männer sowie eine 31 Jahre alte Frau wurden dabei mit Schlägen und Tritten verletzt. Die mutmaßlichen Täter flohen. Einer von ihnen, ein 20 Jahre alter Mann, wurde jedoch wenig später vorläufig festgenommen. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar.

Pressemitteilung Polizei