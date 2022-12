Drei Männer klettern auf Gerüst am Ulmer Münster

Zwei junge Männer sind auf ein Turmgerüst am Ulmer Münster geklettert - die Polizei entdeckte die beiden 20-Jährigen in 30 Metern Höhe. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, fanden sie später noch einen dritten 20-Jährigen in einem gesperrten Bereich in der Kirche. Die 20-Jährigen zeigten den Beamten bei der Überprüfung gefälschte Ausweise. In ihrem Hotelzimmer fand die Polizei dann die echten Papiere. Die Polizei nahm alle drei Männer zunächst fest, setzte sie später aber wieder auf freien Fuß. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Urkundenfälschung rechnen. Warum die Männer auf das Gerüst kletterten und gefälschte Ausweise bei sich hatten, konnten die Beamten zunächst nicht sagen.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:221202-99-755869/3