Drei Leichtverletzte bei Streit in Supermarkt in Lörrach

Bei einem Streit in einem Supermarkt in Lörrach sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es am Montag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Kunden und einer Verkäuferin gekommen. Der 40-Jährige griff sie demnach ohne Grund verbal an. Zwei Kunden kamen ihr zur Hilfe. Daraufhin soll es zu einem Streit mit dem 40-Jährigen gekommen sein, der eskalierte. Er soll einen der beiden Kunden angegriffen, geschlagen und dann zu Boden gebracht haben. Den Filialleiter des Marktes soll der 40-Jährige ebenfalls angegriffen haben. Die zur Hilfe gerufene Polizei trennte die Streitenden. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

