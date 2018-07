Eberbach (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in einer Schule in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) sind drei Menschen leicht verletzt worden. In der Gewerbeschule geriet am Dienstagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache der Kohlefilter einer Lüftungsanlage in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Zwei Schüler und ein Lehrer wurden mit Verdacht auf leichte Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

