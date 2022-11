Drei Länder, ein Fluss: Lörrach zeigt Rhein-Ausstellung

Im Rahmen einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit präsentiert das Dreiländermuseum Lörrach vom Freitag an die Schau „Der Rhein“. Insgesamt thematisieren 38 Ausstellungen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz den Fluss, wie das Museum am Dienstag in Lörrach mitteilte.

In der Lörracher Ausstellung gehe es um die Geschichte des Stroms sowie seine Bedeutung für das Leben und die Kultur der Menschen. Ein Ausstellungsteil widme sich dem national unterschiedlichen Blick der drei Anrainerländer auf den Oberrhein.

In Deutschland wurde früher die „Wacht am Rhein“ als nationale Aufgabe stilisiert. Frankreich habe über Jahrhunderte hinweg den Flusslauf als die natürliche Ostgrenze des Landes gesehen, hieß es in einer Mitteilung.

Lörrach zeigt unter anderem Grafiken und Karten, die wichtige Veränderungen durch Begradigung und Kanalisierung zeigen. Beleuchtet werden zudem historische Konflikte um den Rhein. Auch geht es um Brücken, die Bedeutung der Schifffahrt und die Ökologie.

