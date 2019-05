Im Enzkreis haben Hunde drei Kinder angegriffen und verletzt. Aufgrund der Bisswunden mussten zwei Jungen und ein Mädchen medizinisch behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte ein 45 Jahre alter Hundehalter am Sonntagabend sein Auto in Mühlacker geparkt und den Kofferraum geöffnet. Nachdem die Hunde aus dem Wagen gesprungen waren, seien sie auf die in der Nähe laufenden Kinder losgegangen und hätten sie gebissen.

Die drei Opfer im Alter zwischen 6 Jahren und 13 Jahren wurden ambulant in einer Klinik behandelt. Der Hundehalter muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

